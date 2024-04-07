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Общество

МЧС напоминает псковским судоводителям о правилах безопасности

Запрет движения на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе на гидроциклах, начнёт действовать в Псковской области с 15 апреля 2024 года. В то же время выход на воду на вёсельных лодках, не оснащённых моторами, разрешён. В связи с этим в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области напомнили судоводителям о правилах безопасности.

Прежде чем сесть в лодку, необходимо убедиться в её исправности и прочности, обязательно проверить, на месте ли вёсла, уключины, спасательные средства (круг и жилеты), черпак для отлива воды. На всех находящихся в лодке должны быть надеты спасательные жилеты. Садиться в лодку нужно по одному человеку, ступая на середину настила лодки, равномерно рассаживаясь на сиденья относительно бортов. Перегружать лодку нельзя.

Во время движения пассажирам нельзя меняться местами и садиться на борта лодки. Категорически запрещается переходить с одной лодки на другую, раскачивать её и нырять с неё.

Лодка должна двигаться по правой стороне реки, не дальше 20 метров от берега.

В случае опрокидывания лодки следует держаться за её борта, избегая резких движений и не наклоняя лодку на одну сторону.

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