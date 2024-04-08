Электронные квитанции за ЖКУ появятся в России
Электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) появятся в России вместо бумажных, пишут «Известия».
Любой сможет отказаться от бумажных квитанций и написать заявление о переходе на электронные. Законопроект поспособствует экономии средств в регионах страны, а также решит проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом, за который пришла квитанция.
Комиссия Государственной Думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 апреля 2024
На четыре дня для движения закрывается часть ул. Юбилейной и моста Александра Невского
07 апреля 2024
Центр паломничества при храме Воскресения Христова планируют создать в Куньинском районе