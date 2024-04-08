Электронные квитанции за ЖКУ появятся в России

08:13, 08 апреля 2024, ПАИ

Электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) появятся в России вместо бумажных, пишут «Известия».

Любой сможет отказаться от бумажных квитанций и написать заявление о переходе на электронные. Законопроект поспособствует экономии средств в регионах страны, а также решит проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом, за который пришла квитанция.

Комиссия Государственной Думы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс.