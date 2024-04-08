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Общество

На четыре дня для движения закрывается часть ул. Юбилейной и моста Александра Невского

С понедельника, 8 апреля и до пятницы, 12 апреля закрывается для транспорта улиц Юбилейная - от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского, а также правая половина моста до улицы Алмазной.

Планируется, что здесь будет произведена срезка старого асфальта и укладка асфальтобетона в рамках второго этапа ремонта улицы Юбилейной. Отметим, что одновременно ведутся работы по ремонту тротуара.

Движение транспорта в направлении Алмазной будет организовано по левой стороне моста и улицы Юбилейной. По окончании работ на правой стороне дороги они продолжатся на левой.

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