Пять миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области

10:02, 08 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области снова зафиксированы случаи дистанционного мошенничества. Потерпевшие в общей сложности лишились пяти миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям Пскова, Великих Лук, Новоржева, Локни и Куньинского района звонили неизвестные лица и под разными предлогами выманивали деньги, в результате потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, недосчитались в совокупности более пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Кроме того, в Пскове и Опочке отмечен целый ряд случаев неправомерного доступа мнимых сотрудников сотовых компаний к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт с последующим блокированием учетных записей.

Полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения махинаторов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях.