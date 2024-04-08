Подозреваемых в магазинной краже задержали в Великих Луках

10:54, 08 апреля 2024, ПАИ

Подозреваемых в краже продуктов и алкоголя задержали великолукские росгвардейцы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

7 апреля в 0:25 часов из магазина на улице Зелёной в Великих Луках через разбитое стекло двери вышел мужчина с тремя бутылками виски. Около магазина также стояли мужчина и женщина, держа пакеты с похищенными продуктами и алкоголем.

Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже. Ими оказались 28-летний житель деревни Полибино, 31-летний великолучанин и 23-летняя жительница Новосокольников. Росгвардейцы передали подозреваемых следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.