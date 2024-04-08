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Спорт

Подведены итоги чемпионата Пскова по волейболу среди женских команд

Подведены итоги чемпионата Пскова по волейболу среди женских команд. Игры соревнований шли на протяжении двух месяцев и завершились 6 апреля. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги чемпионата Пскова по волейболу среди женских команд. Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие четыре псковские команды, а также один великолукский коллектив.

Победителем турнира стал первый состав спортшколы «Бригантина». Серебро на счету псковского лицея № 10. Замкнул тройку лидеров клуб «Феникс» из Великих Лук.

Отметим, что 13 и 14 апреля состоится финал чемпионата Псковской области по волейболу среди женских команд, где за награды поборются спортсменки из Пскова, Великих Лук, а также Себежского, Псковского, Невельского и Плюсского районов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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