Подведены итоги чемпионата Пскова по волейболу среди женских команд

11:33, 08 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Пскова по волейболу среди женских команд. Игры соревнований шли на протяжении двух месяцев и завершились 6 апреля. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие четыре псковские команды, а также один великолукский коллектив.

Победителем турнира стал первый состав спортшколы «Бригантина». Серебро на счету псковского лицея № 10. Замкнул тройку лидеров клуб «Феникс» из Великих Лук.

Отметим, что 13 и 14 апреля состоится финал чемпионата Псковской области по волейболу среди женских команд, где за награды поборются спортсменки из Пскова, Великих Лук, а также Себежского, Псковского, Невельского и Плюсского районов.

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