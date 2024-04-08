В Псковской области изъято шесть единиц огнестрельного оружия

12:00, 08 апреля 2024, ПАИ

Шесть единиц оружия и 25 патронов изъяли сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Всего с 1 по 7 апреля росгвардейцы провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Во время них сотрудники ведомства выявили 12 административных правонарушений.

Владельцы гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, должны обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, отметили в ведомстве. Сделать это нужно за 30 суток до окончания действия разрешения.

Кроме того, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».