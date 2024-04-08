Камерный концерт Мариинского театра состоится в Пскове

13:08, 08 апреля 2024, ПАИ

Камерный концерт Мариинского театра состоится на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина 20 апреля в 15:00. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Мероприятие состоится в рамках масштабного музыкального фестиваля «Гений места», приуроченного к 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского. В исполнении солистов Мариинского театра прозвучат вокальные циклы композитора.

Фестиваль «Гений места», проходящий при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединяет музыкальные произведения на родинах великих русских композиторов. Мероприятия в рамках фестиваля станут центральными в ходе широкого празднования 185-летия со дня рождения Мусоргского Мариинским и Большим театрами в течение всего театрального сезона. Всего в программу фестиваля «Гений места» вошло пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов.