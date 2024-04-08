Великолукские футболисты 2008 года рождения стали победителями «Псковской весны»

13:20, 08 апреля 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» 2008 года рождения, стали победителями турнира «Псковская весна», который прошёл в Пскове с 5 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе турнира.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Великих Лук, Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пскова, Великого Новгорода и Ленинградской области.

Пальму первенства забрали великолучане из спортшколы «Экспресс». Вторыми стали воспитанники спортшколы «Химки» из Московской области. Петербуржцы из команды «Адмиралтеец» замкнули тройку лидеров.

Лучшим нападающим соревнований признали игрока команды «Экспресс» Михаила Белякова. Лучшим игроком стал великолучанин Никита Леконцев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».