Псковский «Торнадо» стал победителем первенства области по хоккею

13:39, 08 апреля 2024, ПАИ

Псковский «Торнадо» стал победителем первенства Псковской области по хоккею среди юношей 2015-2016 годов рождения. Соревнования прошли в псковском Ледовом дворце 6 и 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

В соревнованиях приняли участие четыре команды: псковский «Торнадо», петербургский «Метеор», новгородский «Йети» и великолукский «Экспресс».

Клуб «Торнадо» одержал победу во всех играх и стал победителем соревнований. Второе место заняла команда «Йети» из Великого Новгорода. В финале они проиграли «Торнадо» со счётом 3:9.

Лучшим бомбардиром состязаний признали игрока «Торнадо» Михаила Кузьмина. Самым полезным игроком турнира стал пскович Дмитрий Фомин.

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