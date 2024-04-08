В Псковской области началась антинаркотическая операция «Чистое поколение»
8 апреля в Псковской области началась межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение – 2024», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Операция пройдёт в два этапа. Первый этап продлится с 8 по 17 апреля, второй – с 11 по 20 ноября.
Запланированы профилактические мероприятия с детьми и молодежью, направленные на предупреждение распространения наркомании, выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних. «Чистое поколение – 2024» также нацелено на выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и склонения несовершеннолетних и молодежи к потреблению наркотиков.
В регионе пройдут информационно-просветительские мероприятия, направленные на разъяснение последствий незаконного потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте.
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