В Псковской области началась антинаркотическая операция «Чистое поколение»

13:55, 08 апреля 2024, ПАИ

8 апреля в Псковской области началась межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение – 2024», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Операция пройдёт в два этапа. Первый этап продлится с 8 по 17 апреля, второй – с 11 по 20 ноября.

Запланированы профилактические мероприятия с детьми и молодежью, направленные на предупреждение распространения наркомании, выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних. «Чистое поколение – 2024» также нацелено на выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и склонения несовершеннолетних и молодежи к потреблению наркотиков.

В регионе пройдут информационно-просветительские мероприятия, направленные на разъяснение последствий незаконного потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте.