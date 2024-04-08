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Общество

Михаил Ведерников в 30-летие регионального парламента: Псковское областное Собрание играет важную роль в развитии региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил депутатов и сотрудников аппарата Псковского областного Собрания с 30-летием со дня образования регионального парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: ПАИ

«Областное Собрание играет важную роль в развитии Псковской области. Депутаты способствуют решению экономических и социальных задач, реализации национальных проектов и государственных программ, совершенствуют законодательную базу. И самое главное — депутаты всегда ставят в основу всех принимаемых решений интересы жителей области», — отметил глава региона в поздравлении.

Михаил Ведерников поблагодарил региональных парламентариев за конструктивную совместную работу и пожелал им дальнейших успехов в законотворческой деятельности.

Псковское областное Собрание приступило к работе 8 апреля 1994 года. В том же году депутатами был принят устав Псковской области — один из первых законодательных актов, который не только послужил фундаментом для формирования региональной нормативно-правовой базы, но и стал модельным документом для нескольких десятков субъектов РФ.

Законодательный орган состоит из 26 депутатов, избираемых населением на пять лет. Из них девять работают на штатной основе. В структуре сформировано четыре комитета: по бюджету, финансам и налоговой политике; по труду и социальной политике; по законодательству и местному самоуправлению; по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а также три комиссии.

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Михаил Ведерников в 30-летие регионального парламента: Псковское областное Собрание играет важную роль в развитии региона

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