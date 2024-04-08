Почти 54 тысячи псковичей проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту

14:26, 08 апреля 2024, ПАИ

Почти 54 тысячи жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Только в первые три дня проголосовало более 19 тысяч человек. На ежегодное голосование в этом году в регионе вынесено 78 общественных территорий.

В Пскове среди объектов сейчас лидируют пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах Алексея Алёхина и Загородной (более двух тысяч голосов) и общественная территория на улицах Звёздной и Юности (порядка 1,8 тысячи голосов). На третьем месте по промежуточным итогам находится общественная территория на улице Яна Фабрициуса (772 голоса).

А в Великих Луках на первой позиции на данный момент держится пешеходная зона на проспекте Гагарина (более 2 тысяч голосов), на втором месте – городской пляж на улице Рабочей (свыше 1,5 тысячи голосов). Третий в списке сейчас сквер на площади Калинина (около 1,3 тысячи голосов).

Помимо того, в Псковском районе в лидерах на данный момент общественная территория в деревне Писковичи и сквер на улице Новой в деревне Неелово-1 (каждый более 1,4 тысячи голосов). На третьей позиции сейчас находится центральный сквер на пересечении улиц Хоботова и Ленинской в селе Середка (порядка 1,2 тысячи голосов).

Голосование продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.