Почти 54 тысячи псковичей проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту
Почти 54 тысячи жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Только в первые три дня проголосовало более 19 тысяч человек. На ежегодное голосование в этом году в регионе вынесено 78 общественных территорий.
В Пскове среди объектов сейчас лидируют пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах Алексея Алёхина и Загородной (более двух тысяч голосов) и общественная территория на улицах Звёздной и Юности (порядка 1,8 тысячи голосов). На третьем месте по промежуточным итогам находится общественная территория на улице Яна Фабрициуса (772 голоса).
А в Великих Луках на первой позиции на данный момент держится пешеходная зона на проспекте Гагарина (более 2 тысяч голосов), на втором месте – городской пляж на улице Рабочей (свыше 1,5 тысячи голосов). Третий в списке сейчас сквер на площади Калинина (около 1,3 тысячи голосов).
Помимо того, в Псковском районе в лидерах на данный момент общественная территория в деревне Писковичи и сквер на улице Новой в деревне Неелово-1 (каждый более 1,4 тысячи голосов). На третьей позиции сейчас находится центральный сквер на пересечении улиц Хоботова и Ленинской в селе Середка (порядка 1,2 тысячи голосов).
Голосование продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.
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