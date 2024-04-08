Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 54 тысячи псковичей проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту

Почти 54 тысячи жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Только в первые три дня проголосовало более 19 тысяч человек. На ежегодное голосование в этом году в регионе вынесено 78 общественных территорий.

В Пскове среди объектов сейчас лидируют пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах Алексея Алёхина и Загородной (более двух тысяч голосов) и общественная территория на улицах Звёздной и Юности (порядка 1,8 тысячи голосов). На третьем месте по промежуточным итогам находится общественная территория на улице Яна Фабрициуса (772 голоса).

А в Великих Луках на первой позиции на данный момент держится пешеходная зона на проспекте Гагарина (более 2 тысяч голосов), на втором месте – городской пляж на улице Рабочей (свыше 1,5 тысячи голосов). Третий в списке сейчас сквер на площади Калинина (около 1,3 тысячи голосов).

Помимо того, в Псковском районе в лидерах на данный момент общественная территория в деревне Писковичи и сквер на улице Новой в деревне Неелово-1 (каждый более 1,4 тысячи голосов). На третьей позиции сейчас находится центральный сквер на пересечении улиц Хоботова и Ленинской в селе Середка (порядка 1,2 тысячи голосов).

Голосование продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 апреля 2024

30 лет назад состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов
08 апреля 2024

В Пскове второй раз за месяц может быть побит температурный рекорд
08 апреля 2024

Основательница популярного бренда одежды стала гостьей шестого выпуска передачи «Кофемолка»
08 апреля 2024

До +20 градусов ожидается в Псковской области 9 апреля
08 апреля 2024

Михаил Ведерников в 30-летие регионального парламента: Псковское областное Собрание играет важную роль в развитии региона
08 апреля 2024

Троицкому мосту в Пскове посвятили сюжет на Первом канале
08 апреля 2024

Более 22 тысяч жителей Псковской области получают пенсию в повышенном размере
08 апреля 2024

В Псковской области изъято шесть единиц огнестрельного оружия

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...