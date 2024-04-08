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Происшествия

26-летняя женщина пропала в Великих Луках

26-летнюю Викторию Акимову разыскивают в Великих Луках, сообщает поисковый отряд «След» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

26-летняя женщина пропала в Великих Луках. Фото: поисковый отряд «След»

По информации родственников, последний раз её видели сегодня, 8 апреля, около 4:00 в районе дома № 35 на улице Фурманова в Великих Луках.

Она была одета в чёрную куртку, кроссовки, спортивные леггинсы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виктории Акимовой, просят обратиться по телефону 8-911-376-76-76.

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