26-летняя женщина пропала в Великих Луках

15:49, 08 апреля 2024, ПАИ

26-летнюю Викторию Акимову разыскивают в Великих Луках, сообщает поисковый отряд «След» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По информации родственников, последний раз её видели сегодня, 8 апреля, около 4:00 в районе дома № 35 на улице Фурманова в Великих Луках.

Она была одета в чёрную куртку, кроссовки, спортивные леггинсы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виктории Акимовой, просят обратиться по телефону 8-911-376-76-76.