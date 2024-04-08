Обвиняемый в смерти своего отца по неосторожности предстанет перед судом в Порховском районе

18:38, 08 апреля 2024, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает СУ СК по Псковской области.

Установлено, что 23 февраля текущего года обвиняемый совместно со своим отцом с помощью бензопилы занимались заготовкой древесины в Порховском районе. В результате падения спиленного обвиняемым дерева потерпевший получил травму головы, от которой впоследствии скончался в больнице.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.