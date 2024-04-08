Михаил Ведерников обсудил с руководителем реготделения «Движения первых» направления работы с молодёжью

19:34, 08 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем регионального отделения «Движения первых» участие в грантовых проектах и планы на перспективу сегодня, 8 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона обсудил вопросы с новым руководителем реготделения «Движение первых» Марией Тучак.

Сейчас в области зарегистрировано 157 первичных отделений в школах, центрах допобразования и 20 муниципальных отделений. С начала года в мероприятиях «Движения первых» приняли участие порядка 1,5 тысячи человек.

С апреля реготделение работает в отремонтированных помещениях Дома молодёжи Псковской области. Буквально на днях три проекта Псковской области стали победителями конкурса «Гранты первых», благодаря чему в регион удалось привлечь более шести миллионов рублей.

Михаил Ведерников и Мария Тучак обсудили мероприятия для молодёжи. В ближайшее время запланировано проведение военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В мае в Псковской области победители муниципальных этапов встретятся на региональной игре. Псковская область присоединится и к всероссийскому проекту «Мы – граждане России!». А 12 апреля участники «Движения первых», недавно отпраздновавшие совершеннолетие, получат паспорта граждан России.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что представителям реготделения необходимо активнее интегрироваться в крупные общеобластные мероприятия, такие как, например, молодёжный историко-культурный форум «Истоки». Мария Тучак заверила, что «Движение первых» готово к этой работе и объединять молодёжь Псковской области на благо развития региона.

Отметим, Марии Тучак 24 года. Она родилась в Острове. С 2019 года руководила псковским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды», курировала развитие студенческих отрядов в ПсковГУ, занималась подготовкой студентов для работы вожатыми в лагерях Псковской области и МДЦ «Артек».

«Движение первых» — молодёжное движение, созданное в России 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей.