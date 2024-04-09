Эксперты выяснили, кто в Псковской области активнее всего ищет работу этой весной
Свежая аналитика за последние 30 дней показывает, что жители Псковской области продолжают проявлять активность на рынке труда. Так, за месяц местные жители разместили более 9 тыс. резюме. Это почти на 5% больше, чем в конце зимы этого года, сообщает hh.ru.
Наиболее активными в поиске работы и подработки оказались представители сферы массмедиа, управления персоналом и маркетинга. Специалисты сферы массмедиа в Псковской области увеличили число резюме и свою активность в поиске работы за месяц сразу на 20%, в области управления персоналом число соискателей выросло на 11%, а маркетологов – на 10%. Также в преддверии майских каникул и лета стали активнее на рынке работники туристической сферы, айтишники, закупщики и специалисты в области продаж.
Основной костяк рынка труда Псковской области на данный момент держится не только на представителях сфер массмедиа, управления персоналом и маркетинга. Судя по доле активных резюме и числу соискателей, базис рынка труда Псковской области строится на работниках из десятка профессиональных сфер. Лидерами по количеству резюме в Псковской области этой весной являются специалисты сферы продаж, на эту категорию соискателей на данный момент приходится более 1,7 тыс. активных резюме. Близко к ним по числу соискателей стоит рабочий персонал.
Сфера тоже достаточно насыщена резюме от кандидатов, желающих найти работу (более 1,4 тыс. резюме). В этом случае каждый пятый соискатель на местном рынке труда ищет работу или в сфере продаж, или для рабочих. Также активно развивают рынок труда соискатели-администраторы, производственники, логисты, строители: на эти категории работников приходится каждое десятое резюме в Псковской области.
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