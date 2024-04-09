Эксперты выяснили, кто в Псковской области активнее всего ищет работу этой весной

08:56, 09 апреля 2024, ПАИ

Свежая аналитика за последние 30 дней показывает, что жители Псковской области продолжают проявлять активность на рынке труда. Так, за месяц местные жители разместили более 9 тыс. резюме. Это почти на 5% больше, чем в конце зимы этого года, сообщает hh.ru.

Наиболее активными в поиске работы и подработки оказались представители сферы массмедиа, управления персоналом и маркетинга. Специалисты сферы массмедиа в Псковской области увеличили число резюме и свою активность в поиске работы за месяц сразу на 20%, в области управления персоналом число соискателей выросло на 11%, а маркетологов – на 10%. Также в преддверии майских каникул и лета стали активнее на рынке работники туристической сферы, айтишники, закупщики и специалисты в области продаж.

Основной костяк рынка труда Псковской области на данный момент держится не только на представителях сфер массмедиа, управления персоналом и маркетинга. Судя по доле активных резюме и числу соискателей, базис рынка труда Псковской области строится на работниках из десятка профессиональных сфер. Лидерами по количеству резюме в Псковской области этой весной являются специалисты сферы продаж, на эту категорию соискателей на данный момент приходится более 1,7 тыс. активных резюме. Близко к ним по числу соискателей стоит рабочий персонал.

Сфера тоже достаточно насыщена резюме от кандидатов, желающих найти работу (более 1,4 тыс. резюме). В этом случае каждый пятый соискатель на местном рынке труда ищет работу или в сфере продаж, или для рабочих. Также активно развивают рынок труда соискатели-администраторы, производственники, логисты, строители: на эти категории работников приходится каждое десятое резюме в Псковской области.