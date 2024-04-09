60 псковичей в этот призыв отправятся на службу в воинские части Росгвардии

11:14, 09 апреля 2024, ПАИ

60 псковичей в этот призыв отправятся на службу в воинские части Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных.

Призывникам выдадут полевую форму. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.



Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.