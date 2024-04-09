60 псковичей в этот призыв отправятся на службу в воинские части Росгвардии
60 псковичей в этот призыв отправятся на службу в воинские части Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных.
Призывникам выдадут полевую форму. Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.
Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.
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