Псковички стали призёрами соревнований по лёгкой атлетике в Новгородской области

11:28, 09 апреля 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Надежда», стали призёрами соревнований по лёгкой атлетике памяти А. Б. Давидовича. Состязания прошли в Новгородской области 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

За награды боролись спортсмены из Парфино, Пскова, Чудово, Великого Новгорода и Старой Руссы.

Псковичка Виктория Яцко стала победителем в беге на 50 метров и заняла третье место в беге на 300 метров среди девушек 2009-2010 годов рождения.

Арина Блюмина взяла золото в беге на 300 метров и отличилась серебряной наградой в беге на 50 метров среди девушек 2009-2010 годов рождения.

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