Псковички завоевали награды межрегионального турнира по художественной гимнастике

13:07, 09 апреля 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», завоевали награды открытого межрегионального турнира «Космическая грация», посвящённого 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Соревнования прошли в Смоленской области 6 и 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».

Первое место соревнований завоевал псковский дуэт «Блеск». Также серебро турнира по программе кандидатов в мастера спорта 2012 года рождения на счету Виттории Гильярди. Кроме того, спортсменка получила награду «Мисс турнира». В номинации «Грация» приз вручили псковичке Дарье Кудрявцевой.

Тренирует спортсменок Марина Супрун.

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