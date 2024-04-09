Псковички завоевали награды межрегионального турнира по художественной гимнастике
Псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», завоевали награды открытого межрегионального турнира «Космическая грация», посвящённого 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Соревнования прошли в Смоленской области 6 и 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».
Первое место соревнований завоевал псковский дуэт «Блеск». Также серебро турнира по программе кандидатов в мастера спорта 2012 года рождения на счету Виттории Гильярди. Кроме того, спортсменка получила награду «Мисс турнира». В номинации «Грация» приз вручили псковичке Дарье Кудрявцевой.
Тренирует спортсменок Марина Супрун.
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