Молодёжный центр Пскова проведёт киноквиз 17 апреля

15:25, 09 апреля 2024, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь принять участие в командно-интеллектуальной игре «КиноКвиз». Об этом ПАИ сообщили организаторы викторины.

«Это событие подойдёт для настоящих киноманов, обладающих широкими знаниями и готовых их проверить. Для участия в КиноКвизе необходимо собрать команду от 2 до 4 человек в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно. Регистрация доступна до 16 апреля через форму», — написали в молцентре.

Мероприятие состоится 17 апреля по адресу: ул. Горького, 15. Начало в 19:00.

Команды, которые лучше всего проявят себя во время игры, получат призы от Молодёжного центра и спонсоров.