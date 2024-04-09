Молодёжный центр Пскова проведёт киноквиз 17 апреля
Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь принять участие в командно-интеллектуальной игре «КиноКвиз». Об этом ПАИ сообщили организаторы викторины.
«Это событие подойдёт для настоящих киноманов, обладающих широкими знаниями и готовых их проверить. Для участия в КиноКвизе необходимо собрать команду от 2 до 4 человек в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно. Регистрация доступна до 16 апреля через форму», — написали в молцентре.
Мероприятие состоится 17 апреля по адресу: ул. Горького, 15. Начало в 19:00.
Команды, которые лучше всего проявят себя во время игры, получат призы от Молодёжного центра и спонсоров.
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