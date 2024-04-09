В Пскове может появиться индийское кафе

15:31, 09 апреля 2024, ПАИ

Об интеграции студентов из Индии в учёбу в Псковском государственном университете рассказала ректор Наталья Ильина. На территории Пскова, в том числе для их удобства, возможно, откроется кафе индийской кухни, отметила она в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Внутри Псковского государственного университета от 800 до тысячи иностранных студентов. При этом градация этих студентов абсолютно различная. Мы строили международную повестку с позиции набора или так называемого экспорта образовательных услуг. Во-первых, мы выбрали образовательную программу, в рамках которой это системный фактор будем исполнять. Во-вторых, мы это согласовали с регионом, что эта страна заходит нам в числе иностранных студентов. И для нас в международной повестке было важно выбрать две-три страны, в рамках которых к нам будет приезжать большое число иностранных студентов. И мы выбрали Индию», – отметила Наталья Ильина.

Студенты из Индии дружелюбно встраиваются в сообщество России, подчеркнула она. «Это ребята, которые обладают очень прочными связями и коммуникацией на федеральной повестке. <…> Притом когда приезжают индусы, мы чётко работаем не только с самими студентами, но и непосредственно с посольством Индии. Нам важно системно закрыть все вопросы, потому что вопросы возникают разные: от бытовых до непосредственно академической успеваемости», – сказала ректор.

Но при обучении студентов из Индии в Пскове есть некоторые нюансы, обратила внимание Наталья Ильина. Один из них связан с национальной кухней.

«Они всё-таки специфически готовят. Они привозят свои специи. Мы предполагаем, что в течение некоторого времени должно появиться индийское кафе - с позиции спонсорства. Должно появиться кафе, в котором бы ребята из Индии питались привычной для них пищей», – рассказала Наталья Ильина.

Уже есть определённые договорённости, обратила внимание ректор. «У организаций, с которыми мы работаем через Россотрудничество, есть планы на этот счёт. Представители посмотрели на нас, на то, как мы работаем с индусами, на их отзывы о нашем университете. Ребятам стало нравиться у нас, и сейчас они хотят сделать определённые вещи, чтобы им было проще интегрироваться», – сказала она.

Возможно, кафе появится на площадке самого университета, подчеркнула Наталья Ильина. «Но, между прочим, эти партнерские организации рассматривают и покупку здания с возможностью захода туда и горожан. То есть это может быть абсолютно свободное кафе с индийской кухней», – заключила она.