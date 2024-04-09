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Культура

Выставка «Пушкин и театр» откроется в Псковском музее-заповеднике

Выставка Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр» будет представлена во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника с 18 апреля по 19 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Выставка «Пушкин и театр» откроется в Псковском музее-заповеднике. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке будет представлено уникальное собрание материалов, связанных с театром времён писателя Александра Пушкина. Посетители смогут узнать о влиянии произведений поэта на театральное искусство и об основных тенденциях в сценографии постановок различных пушкинских опер.

Выставка будет построена как шесть последовательно расположенных кругов-площадей, через которые посетители будут проходить, становясь своеобразными зрителями-участниками разворачивающегося представления. Гостей будут сопровождать архивные видеоматериалы.

Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

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