346 проектов псковских ТОС победили в региональном конкурсе
В Псковской области объявлены победители регионального конкурса проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями Псковской области. Победителями стали 346 проектов. Решение принято по итогам анализа представленных материалов на заседании конкурсной комиссии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Список проектов. Общая сумма поддержки из областного бюджета в рамках конкурса составит 110 млн рублей.
Проекты-победители, направлены на решение целого комплекса вопросов: организация водоснабжения и уличного освещения, ремонт дорог, благоустройство придомовых территории, парков и парковых зон, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок.
Ряд проектов предполагает ремонт и благоустройство воинских захоронений, что подчеркивает важность для населения патриотического воспитания и сохранения исторической памяти о подвиге народа.
Всего для участия в конкурсе было представлено 466 заявок.
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