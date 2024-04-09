346 проектов псковских ТОС победили в региональном конкурсе

15:49, 09 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области объявлены победители регионального конкурса проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями Псковской области. Победителями стали 346 проектов. Решение принято по итогам анализа представленных материалов на заседании конкурсной комиссии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Список проектов. Общая сумма поддержки из областного бюджета в рамках конкурса составит 110 млн рублей.

Проекты-победители, направлены на решение целого комплекса вопросов: организация водоснабжения и уличного освещения, ремонт дорог, благоустройство придомовых территории, парков и парковых зон, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок.

Ряд проектов предполагает ремонт и благоустройство воинских захоронений, что подчеркивает важность для населения патриотического воспитания и сохранения исторической памяти о подвиге народа.

Всего для участия в конкурсе было представлено 466 заявок.