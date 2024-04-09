Олимпиаду для школьников Союзного государства планируют разработать в ПсковГУ

17:06, 09 апреля 2024, ПАИ

Олимпиаду для школьников Союзного государства планируют разработать в ПсковГУ совместно с университетами Белоруссии. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это будет история Псковского государственного университета и университетов в рамках российско-белорусского вузовского консорциума. Если всё получится, то олимпиада должна войти в перечень списка Министерства науки и высшего образования России. Если школьник является призёром такой олимпиады, хочет дальше поступать в вуз, он должен подкрепить это с помощью ЕГЭ. Если ты получил 75 баллов и являешься призером олимпиады, то ты автоматически заходишь по правилам приёма в этот университет без конкурса», – объяснила Наталья Ильина.

Планируется, что олимпиада будет проходить по трём трекам. «Думаем обязательно взять трек на гуманитарные науки, второй – на естественнонаучные, скорее всего биологию, и третий – на физико-математические, наверное на математику», – подчеркнула она.

В 2024 году планируется провести пробную олимпиаду, в 2025 году – найти спонсоров для призового фонда. «И, получается, через два года, так положено, мы должны подать олимпиаду в список Министерства науки и высшего образования, чтобы она обладала теми бонусами, о которых я сказала», – уточнила Наталья Ильина.

По итогам олимпиады школьники с бонусами смогут поступать как в вузы Белоруссии, так и России, заключила она.