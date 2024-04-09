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Общество

Ушёл из жизни советский космонавт Владимир Аксёнов

Космонавт, дважды Герой СССР Владимир Аксёнов умер на 90-м году жизни сегодня, 9 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

Соболезнования близким выразил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он подчеркнул, что космонавт обладал неутомимой энергией, нестандартным мышлением, мужеством, силой воли, инициативностью и высочайшей ответственностью, которые позволили Аксёнову осуществить первый испытательный полёт нового космического корабля «Союз Т-2».

Владимир Аксёнов – 36-й лётчик-космонавт СССР. Первый полёт совершил 15–23 сентября 1976-го на космическом корабле «Союз-22». Его наградили званием Героя Советского Союза и медалью «Золотая Звезда». Второй полёт Аксенова состоялся 5–9 июня 1980 года на корабле «Союз Т-2».

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