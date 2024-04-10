Союзный выпускной планирует провести ПсковГУ

12:27, 10 апреля 2024, ПАИ

Проект Союзного университета студентов России и Белоруссии планирует создать ПсковГУ. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Есть идея провести союзный выпускной. Когда молодёжь заканчивает университет, ей хочется это как-то отметить. А так как мы сейчас реализуем много образовательных программ с двойными дипломами Белоруссии, мы хотим, чтобы белорусы привыкли праздновать выпускные вместе с нами», – отметила Наталья Ильина.

При этом планируется, что праздник будет не внутривузовским, а общегородским, уточнила она.

«Сейчас ребята бьются за выделение финансирования. Если всё получится, это будет достаточно масштабный праздник. С комитетом по культуре и с Ольгой Тимофеевой [председатель комитета по культуре Псковской области. – ПАИ] мы тоже обсуждали этот момент. Попытаемся сделать такой праздник», – сказала ректор.

На данный момент планируется, что в Псков смогут приехать 100 студентов из Белоруссии, подчеркнула она. «Всё, конечно, будет зависеть от ресурсов. Но мы думаем, что, если приедет 100 человек, это будет хорошо», – заключила Наталья Ильина.