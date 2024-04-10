Изборский музей-заповедник 28 апреля переходит на летний режим работы
Музей-заповедник «Изборск» переходит на летний режим работы. С 28 апреля увеличится время работы музейных объектов, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Изборская крепость будет работать с 9:00 до 18:00, музейные экспозиции, музейное кафе и информационный центр – с 10:00 до 18:00.
Напомним, 15 апреля все экспозиции, выставочный зал Изборского музея-заповедника и музей-усадьба народа сето в деревне Сигово недоступны для посещения.
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