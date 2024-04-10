Эксперт: Псковская область имеет благополучный статус по птичьему гриппу

15:43, 10 апреля 2024, ПАИ

Псковская область имеет благополучный статус по птичьему гриппу, но существует сезонный риск заноса инфекции из соседних регионов, заявил врио председателя регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Псковская область на сегодняшний день имеет благополучный статус по гриппу птиц. Но вместе с тем в прошлом году в соседних регионах – Новгородской, Тверской, Смоленской областях – выделялся этот вирус и проводились мероприятия. Не на крупных птицефабриках, а в дикой природе, в личных подсобных хозяйствах», – рассказал Валерий Удалов.

Основной резервуар птичьего гриппа в природе – перелётные водоплавающие птицы, чаще всего утки, уточнил эксперт. Они переносят болезнь бессимптомно и являются разносчиками инфекции.

По словам Валерия Удалова, учёные опасаются, что вирус может выйти из-под контроля и спровоцировать новую пандемию, по типу недавно прошедшей коронавирусной.