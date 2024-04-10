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Эксперт: Псковская область имеет благополучный статус по птичьему гриппу

Псковская область имеет благополучный статус по птичьему гриппу, но существует сезонный риск заноса инфекции из соседних регионов, заявил врио председателя регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эксперт: Ситуация с птичьим гриппом остаётся напряжённой. Фото: ПАИ

«Псковская область на сегодняшний день имеет благополучный статус по гриппу птиц. Но вместе с тем в прошлом году в соседних регионах – Новгородской, Тверской, Смоленской областях – выделялся этот вирус и проводились мероприятия. Не на крупных птицефабриках, а в дикой природе, в личных подсобных хозяйствах», – рассказал Валерий Удалов.

Основной резервуар птичьего гриппа в природе – перелётные водоплавающие птицы, чаще всего утки, уточнил эксперт. Они переносят болезнь бессимптомно и являются разносчиками инфекции.

По словам Валерия Удалова, учёные опасаются, что вирус может выйти из-под контроля и спровоцировать новую пандемию, по типу недавно прошедшей коронавирусной.

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