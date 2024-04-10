О новшествах приёмной кампании рассказала Наталья Ильина

13:22, 10 апреля 2024, ПАИ

О новшествах приёмной кампании рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году будет чёткое изменение по целевым наборам. Возникает платформа «Работа России», где работодатели и ребята заключают целевые договоры. И, по сути дела, там оформятся отношения между работодателем, университетом и студентом, который будет будущим работником. Вот это главное новшество приёмной кампании этого года», – отметила Наталья Ильина.

Кроме того, есть ещё одно новшество, разработанное в ПсковГУ, уточнила она. «Мы поняли, что правила приёма очень быстро меняются. Мы ввели обучение для родителей, которое, к слову, пользуется популярностью. Мы рассказываем родителям о том, как ребята поступают в университет, какие есть правила, что нужно знать и уметь», – резюмировала ректор.