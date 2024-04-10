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Общество

Эксперт рекомендовал псковичам не покупать вакцины для животных на маркетплейсах

Покупать вакцины на маркетплейсах опасно не только из-за сомнительного качества продуктов, но и из-за нежелательных последствий, которые могут возникнуть у домашних животных. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эксперт порекомендовал не покупать вакцины на маркетплейсах. Фото: ПАИ

Гость радиоэфира отметил, что ранее многие заводчики и любители домашних животных пользовались голландской вакциной «Нобивак» и французской «Биокан». Однако в прошлом году ввоз этих препартов был ограничен, а теперь и вовсе прекращен. «Заводчики находят импортные вакцины, едут в Белоруссию. Там до сих пор вот эти вакцины продают без ограничений. Пытаются покупать через интернет. Но режимы хранения и транспортировки вакцины на этих площадках никем не контролируются. Отсюда может быть большое горе с вашими любимыми питомцами», – предупредил эксперт.

Валерий Удалов отметил, что в России себя хорошо зарекомендовала ассоциированная вакцина «Мультикан». Кроме того, перед Новым годом завершилась разработка препарата «Карникан», но он еще недостаточно хорошо изучен на животных.

«Сейчас испытывают трудности те, кто выезжает с питомцами за границу. Наши вакцины отечественные, например, «Рабикан» Щелковского биокомбината там не воспринимают. Собственно, он не хуже. Просто он моновалентный, то есть чисто от бешенства, а [за границей] ассоциировано несколько поливалентных: там шесть-семь заболеваний в одном», – пояснил эксперт.

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