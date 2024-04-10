Штраф заплатит подрядчик за срыв сроков разработки проекта капремонта Плюсской школы

17:22, 10 апреля 2024, ПАИ

Штраф заплатит недобросовестный подрядчик за срыв сроков разработки проекта капитального ремонта в Плюсской школе. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

26 июня 2023 года школа заключила контракт с индивидуальным предпринимателем для обеспечения государственных и муниципальных нужд при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания учреждения. Однако работа в установленные контрактом сроки не была выполнена. Сумма по не исполненным подрядчиком обязательствам превысила 500 тысяч рублей.

Подрядчик привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.