Псковичам напомнили о необходимости до сентября поставить на учёт коров и свиней из подсобных хозяйств

17:03, 10 апреля 2024, ПАИ

Псковичам необходимо до 1 сентября поставить на учёт весь свой крупный рогатый скот и свиней. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказал врио председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

Гость радиоэфира сообщил, что в постановлении правительства расписаны сроки, согласно которым нужно ставить на учёт ту или иную группу животных. Для одних предельная дата 1 сентября 2024 года, для других – 2029 год. Раньше всего эту процедуру должны провести для крупного рогатого скота, свиней, лошадей и птиц.

«Крупный рогатый скот и свиней до 1 сентября нужно зарегистрировать в программе ветеринарного учета. Для этого нужно прийти на свою районную станцию. Это касается в первую очередь частных владений», – подчеркнул эксперт.

Валерий Удалов отметил, что в мае – июле будут проходить диагностические исследования и ежегодные массовые заборы крови у домашнего скота на предмет наличия особо опасных заболеваний. Параллельно с этим специалисты будут проводить разъяснительную работу и регистрацию поголовья, уточнил эксперт.

«На сегодняшний день в базу внесено практически 99 % птиц, 35 % свиней и наполовину внесён крупный рогатый скот. Мы эту работу проводим», – отметил гость радиоэфира.