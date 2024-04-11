О работе по благоустройству микрорайона Овсище рассказал Борис Елкин

08:21, 11 апреля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вместе с депутатом Псковской городской Думы Григорием Стороненковым и жителями посетил округ №12. В микрорайонах Овсище и ДЭУ рассмотрели насущные вопросы и обсудили возможные решения. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.

«Библиотека микрорайона Овсище располагается в левом крыле школы №3. Количество учащихся в районах ДЭУ и Овсище растет, поэтому занимаемое библиотекой помещение необходимо самой школе. Будем искать подходящее место, в которое сможем переместить ее», – отметил Борис Елкин.

Также планируется рассмотреть варианты устройства тротуара у ворот школы №3 со стороны ул. Технической, д. 15. Будет отремонтирована старая спортивная многофункциональная площадка образовательного учреждения. Здесь необходимо заменить покрытие, баскетбольные кольца, восстановить сетку.

Будет выполнен ямочный ремонт проезда от дома на ул. Ижорского Батальона, 45 до улицы Технической. Работы начались уже сегодня. Планируется также организовать тротуар от улицы Чудской возле магазина «Соловьи» до котельной по адресу ул. Леона Поземского, д. 124.

«В рамках муниципального контракта по ремонту проездов отремонтируем въезд во двор на ул. Ижорского Батальона, д. 6. Также проработаем вопрос включения в перечень объектов режимной уборки зеленой территории, расположенной у электроподстанции возле ул. Ижорского Батальона, д. 8б», – добавил глава Пскова.