16% псковских рекрутеров считают ошибки в резюме причиной для отказа в должности

08:41, 11 апреля 2024, ПАИ

В Пскове 16% рекрутеров считают грамматические и пунктуационные ошибки в резюме достаточной причиной для отказа претенденту на любую позицию, сообщается в опросе SuperJob.

Для 34% HR-менеджеров ошибки в резюме неприемлемы для отдельных должностей, чаще всего для таких как топ- и мидл-менеджеры, ИТР, бухгалтеры, секретари, менеджеры по работе с клиентами, редакторы, HR-менеджеры, PR-специалисты, юристы и экономисты. 42% эйчаров не станут отказывать соискателю в трудоустройстве из-за наличия грамматических или пунктуационных ошибок в резюме.

Чаще всего требование о высоком уровне грамотности в письменной и устной речи встречается для профессии корректора (знания русского языка на пятерку требуют 76% вакансий — остальные, очевидно, считают это само собой разумеющимся). На второй строке — журналисты, на третьей — редакторы. Требование к грамотности встречается и в каждой третьей вакансии для претендентов на позиции в кадровой сфере: рекрутеры придирчиво отбирают коллег в HR-отделы.