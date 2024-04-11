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Спорт

Более 200 каратистов выступили на турнире по карате в Пскове

Более 200 спортсменов выступили на открытом городском турнире по карате WKF «Юный мастер», который прошёл в псковском спорткомплексе «Олимп» 6 апреля. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

  • Более 200 каратистов выступили на турнире по карате в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 200 каратистов выступили на турнире по карате в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 200 каратистов выступили на турнире по карате в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 200 каратистов выступили на турнире по карате в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 200 каратистов выступили на турнире по карате в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 200 каратистов выступили на турнире по карате в Пскове
    Фото: Антон Потебня
  • Более 200 каратистов выступили на турнире по карате в Пскове
    Фото: Антон Потебня

За награды турнира боролись около 220 каратистов из Великого Новгорода, Ленинградской области и Пскова. Они соревновались в индивидуальном ката и индивидуальном кумите.

«Соревнования традиционно направлены на спортсменов начального уровня подготовки, что позволяет создать здоровую конкуренцию среди новичков и привить спортсменам любовь к соревнованиям», – сообщил Антон Потебня.

Скоро сборная Пскова по карате отправится на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, которые состоятся в конце апреля в Санкт-Петербурге.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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