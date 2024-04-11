Более 200 каратистов выступили на турнире по карате в Пскове

11:35, 11 апреля 2024, ПАИ

Более 200 спортсменов выступили на открытом городском турнире по карате WKF «Юный мастер», который прошёл в псковском спорткомплексе «Олимп» 6 апреля. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня













За награды турнира боролись около 220 каратистов из Великого Новгорода, Ленинградской области и Пскова. Они соревновались в индивидуальном ката и индивидуальном кумите.

«Соревнования традиционно направлены на спортсменов начального уровня подготовки, что позволяет создать здоровую конкуренцию среди новичков и привить спортсменам любовь к соревнованиям», – сообщил Антон Потебня.

Скоро сборная Пскова по карате отправится на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, которые состоятся в конце апреля в Санкт-Петербурге.

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