Как прошёл Международный кубок КВН имени Александра Иванова, обсудят на «Серебряном дожде»

13:39, 11 апреля 2024, ПАИ

Члены команды КВН «Введите название» города Витебска (Республика Беларусь) и руководитель творческой компании Astra Video Елена Морякова станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 апреля.

Встреча будет посвящена прошедшему в Пскове Международному кубку КВН имени А. В. Иванова. Команда из Белоруссии поделится впечатлениями о том, как их встретил Псков, какие эмоции подарил город и жители. Подробно расскажут о своём юмористическом пути и жизни молодёжи в соседней стране. Помимо этого, станет известно, какие задачи перед собой ставит творческая компания Astra Video и как оценивает прошедший праздник юмора.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.