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Общество

В Псковской области вспоминают погибших в концлагерях жертв фашизма

Мероприятия в память об узниках концентрационных лагерей, убитых и замученных фашистами в годы Великой Отечественной войны, проходят в четверг, 11 апреля, в муниципальных образованиях Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здесь и далее фото газеты "Псковская провинция"

В Пскове официальные лица, военные, ветераны, общественники, представители молодежных патриотических движений и жители города собрались в сквере Павших Борцов у мемориала малолетним узникам, замученным в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в период 1941–1945 годов.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. Она выразила слова благодарности бывшим малолетним узникам и ветеранам за мужество и несгибаемую силу духа, которые помогли в победе над бесчеловечным нацистским режимом.

«В годы войны на территории Германии и оккупированных стран миллионы человек стали жертвами фашистских лагерей, сотни тысяч ни в чем не повинных людей были уничтожены. Это время никогда не сотрется из нашей памяти, потому что мы не имеем права забыть о тех ужасах и лишениях, которые пережили люди в фашистских застенках», — отметила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор поблагодарила ветеранов, детей войны, бывших малолетних узников и освободителей за веру, жизнь и за работу, которую они сейчас проводят с молодежью по сохранению памяти и развитию истинного патриотизма.

Перед участниками мероприятия также выступила председатель региональной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раиса Кузина.

В этот день в муниципалитетах региона помимо памятных церемоний у воинских мемориалов состоялись встречи с ветеранами. Кроме того, официальные лица навестили бывших малолетних узников. Накануне памятной даты жители районов выезжали на субботники, чтобы привести в порядок мемориальные комплексы.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается ежегодно в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. С 1937 по 1945 год там погибло свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тыс. советских военнопленных. Всего из 18 миллионов узников, содержавшихся в застенках 14 тысяч фашистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто, уничтожено 11 миллионов человек. На территории Порховского района Псковской области располагался один из самых больших пересыльных концлагерей Дулаг-100. В нем было убито около 85 тысяч заключенных.

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