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Общество

Собрание Псковского музея-заповедника пополнилось новыми предметами XIX и начала XX века 

Вещи XIX и начала XX века передали в дар музею-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Музею передали в дар книги конца XIX века. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Стрелецкая подарила музею платяной двустворчатый шкаф с зеркалом. Предположительно, он был создан в начале XX века. Кроме того, музею-усадьбе подарили книги конца XIX века.

Жительница Санкт-Петербурга подарила псковскому музею платяной шкаф, созданный в XX веке

В пресс-службе музея подчеркнули, что эти предметы помогут создать атмосферу дореволюционной эпохи.

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