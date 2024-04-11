Собрание Псковского музея-заповедника пополнилось новыми предметами XIX и начала XX века

15:36, 11 апреля 2024, ПАИ

Вещи XIX и начала XX века передали в дар музею-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Стрелецкая подарила музею платяной двустворчатый шкаф с зеркалом. Предположительно, он был создан в начале XX века. Кроме того, музею-усадьбе подарили книги конца XIX века.

В пресс-службе музея подчеркнули, что эти предметы помогут создать атмосферу дореволюционной эпохи.