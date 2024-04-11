Капремонт систем электроснабжения завершили в доме в Текстильном переулке в Пскове

16:10, 11 апреля 2024, ПАИ

Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения завершили в многоквартирном доме №3 в переулке Текстильном в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Первые в этом году работы выполнили в рамках реализации краткосрочного плана на 2024 год. В пресс-службе отметили, что собираемость взносов по указанному адресу достигает почти 100%.

Подрядная организация заменила вводно-распределительное устройство в доме, этажные электрощиты и силовые кабельные линии. Кроме того, были установлены современные энергосберегающие светодиодные светильники, оснащенные датчиками движения и освещенности.

Приёмка выполненных работ будет организована в ближайшее время.