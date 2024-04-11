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Общество

Капремонт систем электроснабжения завершили в доме в Текстильном переулке в Пскове

Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения завершили в многоквартирном доме №3 в переулке Текстильном в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Подрядная организация заменила вводно-распределительное устройство в доме. Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

Первые в этом году работы выполнили в рамках реализации краткосрочного плана на 2024 год. В пресс-службе отметили, что собираемость взносов по указанному адресу достигает почти 100%.

Подрядная организация заменила вводно-распределительное устройство в доме, этажные электрощиты и силовые кабельные линии. Кроме того, были установлены современные энергосберегающие светодиодные светильники, оснащенные датчиками движения и освещенности.

Приёмка выполненных работ будет организована в ближайшее время.

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