Траурный митинг в честь освобождения узников фашистских концлагерей прошёл в Пскове

16:18, 11 апреля 2024, ПАИ

В Пскове в сквере Павших Борцов состоялся траурный митинг, посвященный 79-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей. В нем приняли участие представители областной и городской власти, ветеранских организаций, духовенство, псковские юнармейцы, горожане, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

«Несмотря на пережитое горе и страдания, вы внесли свой вклад в послевоенное восстановление страны и в развитие родного города. Сегодня вы проводите большую работу по сохранению исторической памяти, занимаетесь нравственно-патриотическим воспитанием молодежи. Спасибо вам за это», - подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя городской Думы Владимир Воробьев.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в фашистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятному знаку.