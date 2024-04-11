Траурный митинг в честь освобождения узников фашистских концлагерей прошёл в Пскове
В Пскове в сквере Павших Борцов состоялся траурный митинг, посвященный 79-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей. В нем приняли участие представители областной и городской власти, ветеранских организаций, духовенство, псковские юнармейцы, горожане, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.
«Несмотря на пережитое горе и страдания, вы внесли свой вклад в послевоенное восстановление страны и в развитие родного города. Сегодня вы проводите большую работу по сохранению исторической памяти, занимаетесь нравственно-патриотическим воспитанием молодежи. Спасибо вам за это», - подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя городской Думы Владимир Воробьев.
Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в фашистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятному знаку.
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