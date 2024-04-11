Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 97,32%

17:07, 11 апреля 2024, ПАИ

Собираемость взносов на капитальный ремонт с января по март текущего года составила 97,32% в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

За весь период действия Региональной программы, с марта 2015 года по март 2024 года, собираемость взносов по области достигает 87,55%.



Региональный оператор также призвал псковичей своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт, так как это напрямую влияет на объём средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на реализацию программы.