Сотрудники Госавтоинспекции Пскова оперативно вывели жильцов из горящей многоэтажки на Октябрьском проспекте

10:24, 12 апреля 2024, ПАИ

Ранним утром 12 апреля в дежурную часть полиции Пскова поступило сообщение, о том, что в доме 29 на Октябрьском проспекте на четвертом этаже горит квартира.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, звонок поступил от экипажей Госавтоинспекции в составе старшего инспектора взвода № 2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову капитана полиции Алексея Смирнова, старших лейтенантов полиции Ивана Пантелеева и Александра Осипова, лейтенанта полиции Романа Демидова.

Полицейские, оказавшиеся рядом с горящим домом, также оперативно вызвали экстренные службы.

Оценив обстановку, сотрудники Госавтоинспекции приняли решение самостоятельно приступить к эвакуации жильцов. Полицейские незамедлительно совершили поквартирный обход четвертого этажа, благодаря чему удалось вывести пятерых взрослых и двух детей из квартир на четвертом этаже. Затем сотрудники полиции начали поквартирно простукивать двери третьего этажа с командой «Пожар!» и сопровождать людей к выходу.

Всего было эвакуировано восемь человек, в том числе детей, а также несколько домашних животных. Медицинские работники на месте осмотрели всех жильцов дома. 75-летней женщине потребовалась госпитализация.

Когда сотрудники Госавтоинспекции убедились, что жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает, они приступил к организации дорожного движения для беспрепятственного проезда спецавтомобилей.