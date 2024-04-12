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Общество

Сотрудники Госавтоинспекции Пскова оперативно вывели жильцов из горящей многоэтажки на Октябрьском проспекте

Ранним утром 12 апреля в дежурную часть полиции Пскова поступило сообщение, о том, что в доме 29 на Октябрьском проспекте на четвертом этаже горит квартира.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, звонок поступил от экипажей Госавтоинспекции в составе старшего инспектора взвода № 2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову капитана полиции Алексея Смирнова, старших лейтенантов полиции Ивана Пантелеева и Александра Осипова, лейтенанта полиции Романа Демидова.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Полицейские, оказавшиеся рядом с горящим домом, также оперативно вызвали экстренные службы.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Оценив обстановку, сотрудники Госавтоинспекции приняли решение самостоятельно приступить к эвакуации жильцов. Полицейские незамедлительно совершили поквартирный обход четвертого этажа, благодаря чему удалось вывести пятерых взрослых и двух детей из квартир на четвертом этаже. Затем сотрудники полиции начали поквартирно простукивать двери третьего этажа с командой «Пожар!» и сопровождать людей к выходу.

Всего было эвакуировано восемь человек, в том числе детей, а также несколько домашних животных. Медицинские работники на месте осмотрели всех жильцов дома. 75-летней женщине потребовалась госпитализация.

Когда сотрудники Госавтоинспекции убедились, что жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает, они приступил к организации дорожного движения для беспрепятственного проезда спецавтомобилей.

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