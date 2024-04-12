Пресс-конференция с главой Островского района Дмитрием Быстровым проходит в медиацентре ПАИ

11:20, 12 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию Острова в рамках проекта «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» Минсельхоза России проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 12 апреля.

Что планируется сделать в муниципалитете в ходе реализации проекта, какие проекты ремонтов, реконструкций уже готовы, хватит ли управленческих ресурсов для качественного выполнения всех задач?

Об этом и многом другом расскажет глава Островского района Дмитрий Быстров.