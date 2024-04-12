Восемь лет колонии получил наркодилер за сбыт «соли» в Пскове

17:10, 12 апреля 2024, ПАИ

Псковича осудили за незаконный сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что ранее не судимый мужчина продал закупщику, участвующему в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», не менее 0,54 грамма наркотического средства «соль».

На первоначальных допросах пскович признал свою вину и рассказал об обстоятельствах продажи наркотика. Однако во время судебного следствия он не сознался в содеянном и пояснил, что никакого отношения к сбыту не имеет. Мужчина заявил, что раньше действительно употреблял наркотики, но их сбытом не занимался.

Псковский городской суд признал псковича виновным в совершении преступления по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу еще не вступил. До вступления приговора в силу мужчина из-под домашнего ареста будет заключен под стражу.