Железнодорожный переезд временно закроют в Невеле 17 апреля

12:20, 12 апреля 2024, ПАИ

Железнодорожный переезд временно закроют в Невеле 17 апреля в связи с производством путевых работ по переборке переездного настила со сменой рельсов, пишет газета «Невельский вестник».

Закроют железнодорожный переезд 465 км пк 4 (улица Урицкого) для движения автотранспорта. Объезд будет осуществляться через переезд 466 км пк 5 ст. Невель (по улице Ломоносова) и 467 км пк 7 (проезд у станции Невель от улицы Гвардейской к улице Красноармейской).