Чемпионат Псковской области по баскетболу начнётся 13 апреля

12:40, 12 апреля 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по баскетболу среди мужских и женских команд начнётся 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Среди мужских команд чемпионат пройдёт в три этапа, а среди женских – в два.

В женском чемпионате первый этап пройдёт в Новоскольниках и Дно. Команды, занявшие первые места в зонах, выйдут в финал чемпионата, первые игры которого стартуют 14 апреля.

Первый этап соревнований среди мужчин пройдёт в трёх зонах – Новосокольники, Писковичи и Дно. Игры пройдут 13 апреля. Победители зонального этапа получат путёвку в полуфинал, который состоится 21 апреля в спорткомплексе «Писковичи». Первые и вторые места полуфинала выйдут в финал.

Финал чемпионата, который состоится 27 и 28 апреля, примет Псков.

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