Псковские НКО могут подать заявку на грантовый конкурс по сохранению исторической памяти

14:18, 12 апреля 2024, ПАИ

Федеральное агентство по делам молодёжи продолжает прием заявок на конкурс «Росмолодёжь Гранты» для некоммерческих организаций на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию. Заявить свой проект необходимо до 18:00 26 апреля. Подать заявки могут в том числе и организации из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Принять участие могут НКО, в том числе молодёжные и детские общественные объединения (за исключением казенных учреждений), зарегистрированные не позднее чем за 1 год до проведения конкурса.

Для этого им необходимо создать кабинет НКО на «Госуслугах» и назначить сотрудников для работы в системе «Молодёжь России». Кроме того, нужно также оформить свою инициативу в разделе «Проекты» и подать готовый проект по ссылке.

Принять участие можно в следующих номинациях:

– #оживляя_историю – проекты, направленные на изучение и сохранение местного исторического и культурного наследия, организацию краеведческих экспедиций, создание музейных экспозиций и архивов;

– #помогая_своим – проекты, направленные на организацию помощи ветеранам и участникам боевых действий, а также способствующие популяризации и сохранению памяти об их подвигах;

– #развивая_спорт – проекты, направленные на патриотическое воспитание средствами физической культуры и спорта; инициативы, способствующие формированию у спортсменов чувства гордости за свою страну и уважения к ее истории;

– #транслируя_ценности – проекты, направленные на создание интернет-контента и работу в медиапространстве по формированию у молодежи чувства гордости за свою страну и уважения к ее историческому прошлому;

– #укрепляя_сознание – проекты, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде, в том числе на формирование антитеррористического сознания у молодежи.