Псковские НКО могут подать заявку на грантовый конкурс по сохранению исторической памяти
Федеральное агентство по делам молодёжи продолжает прием заявок на конкурс «Росмолодёжь Гранты» для некоммерческих организаций на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию. Заявить свой проект необходимо до 18:00 26 апреля. Подать заявки могут в том числе и организации из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Принять участие могут НКО, в том числе молодёжные и детские общественные объединения (за исключением казенных учреждений), зарегистрированные не позднее чем за 1 год до проведения конкурса.
Для этого им необходимо создать кабинет НКО на «Госуслугах» и назначить сотрудников для работы в системе «Молодёжь России». Кроме того, нужно также оформить свою инициативу в разделе «Проекты» и подать готовый проект по ссылке.
Принять участие можно в следующих номинациях:
– #оживляя_историю – проекты, направленные на изучение и сохранение местного исторического и культурного наследия, организацию краеведческих экспедиций, создание музейных экспозиций и архивов;
– #помогая_своим – проекты, направленные на организацию помощи ветеранам и участникам боевых действий, а также способствующие популяризации и сохранению памяти об их подвигах;
– #развивая_спорт – проекты, направленные на патриотическое воспитание средствами физической культуры и спорта; инициативы, способствующие формированию у спортсменов чувства гордости за свою страну и уважения к ее истории;
– #транслируя_ценности – проекты, направленные на создание интернет-контента и работу в медиапространстве по формированию у молодежи чувства гордости за свою страну и уважения к ее историческому прошлому;
– #укрепляя_сознание – проекты, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде, в том числе на формирование антитеррористического сознания у молодежи.