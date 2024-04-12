Сотрудники Изборского музея ​провели субботник на заповедной территории

15:17, 12 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» провели субботник на заповедной территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«В сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» главный герой говорит: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Вот и мы решили в День космонавтики убрать наш небольшой кусочек планеты – Изборск», – рассказали в пресс-службе музея.

Сотрудники музея очистили территорию возле Изборской крепости и главные пешеходные маршруты от старой листвы, сухой растительности и прочего мусора.