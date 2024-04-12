Михаил Ведерников подчеркнул важность обеспечения безопасности при праздновании Дня Победы

16:59, 12 апреля 2024, ПАИ

Главным вызовом при праздновании Дня Победы в Псковской области является обеспечение безопасности проводимых мероприятий. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 12 апреля, на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Причины всем понятны, работаем в условиях, когда есть риски. Каждую из возможных угроз мы должны учитывать при планировании мероприятий в муниципалитетах», – сказал он.

Темой для обсуждения с правоохранительными органами стал план культурных и общественных мероприятий.

Также участники оргкомитета обсудили оказание традиционных мер поддержки ветеранов. «В этой части работа ведется постоянно, достаточно системно, но тем не менее нужно держать руку на пульсе и актуализировать данные», – отметил Михаил Ведерников.

Инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч рублей. «Средства перечислены. Мы активно выплачиваем их каждому адресату», – подчеркнула председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

Кроме того, выплату в 2,5 тысячи рублей получат граждане, которым присвоен статус «Дети войны» и кто не имеет иных оснований на меры социальной поддержки.